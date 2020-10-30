Украинская журналистка взбесилась после упоминания о советском наследии

Украинская журналистка взбесилась после упоминания о советском наследии
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Ярая сторонница дерусификации Янина Соколовская пришла в бешенство на телепередаче, транслировавшейся на украинском канале. Негодование журналистки вызвал звонок зрителя, который отметил, что после масштабной десоветизации Незалежная погрузилась в глубокий кризис.

Неравнодушный житель Украины напомнил, что все, что сейчас есть у страны – это остатки выстроенной Советским Союзом инфраструктуры. Киевский режим существует за счет наследия СССР, который теперь поливают грязью на Украине и всячески пытаются от него откреститься.

Такая позиция согражданина заставила известную украинскую пропагандистку серьезно понервничать. Соколовской сложно было найти контраргументы, и она скатилась в очередные выдуманные заявления о том, что Советский Союз якобы занимался разграблением страны, передает украинский телеканал "Магнолия".

При этом Янина вряд ли бы нашлась, что ответить на вопрос, почему созданная большевиками республика расширилась за счет российских земель и почему на территории Украины советская власть строила мощные предприятия и заводы.

К слову, обстановка на Украине только накаляется. Недавно лидера страны Владимира Зеленского заподозрили в попытке организовать госпереворот.

Ольга ФЕДОРОВА

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