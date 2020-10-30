Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
Киев намерен изучить "настоящие мотивы" ограничений Минска на въезд в Белоруссию граждан с Украины и уже потом будет решать, как на это реагировать. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
В эфире радио "Новое время" он отметил, что белорусская сторона официально уведомила, что закрыла наземные КПП с рядом стран из-за распространения эпидемии коронавируса.
"Формально повод легитимный. Но мы сейчас дополнительно изучаем настоящие мотивы этого решения", – цитирует РИА "Новости" пана Кулебу.
Напомним, накануне Минск объявил о временном ограничении на въезд в Республику с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины по причине бушующей в этих странах коронавирусной инфекции. Между тем, аэропорты продолжают функционировать в обычном режиме.
Судно прошло модернизацию, а его экипаж потренировался в новых для себя условиях работы в море
Американское вооружение не поможет Токио решить территориальный спор с Москвой