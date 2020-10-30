Власти Незалежной не поверили в официальную версию Белоруссии об ограничительных мерах

Киев намерен изучить "настоящие мотивы" ограничений Минска на въезд в Белоруссию граждан с Украины и уже потом будет решать, как на это реагировать. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

В эфире радио "Новое время" он отметил, что белорусская сторона официально уведомила, что закрыла наземные КПП с рядом стран из-за распространения эпидемии коронавируса.

"Формально повод легитимный. Но мы сейчас дополнительно изучаем настоящие мотивы этого решения", – цитирует РИА "Новости" пана Кулебу.

Напомним, накануне Минск объявил о временном ограничении на въезд в Республику с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины по причине бушующей в этих странах коронавирусной инфекции. Между тем, аэропорты продолжают функционировать в обычном режиме.

