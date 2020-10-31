Мало не покажется: раскрыты последствия победы Байдена в выборах

Мало не покажется: раскрыты последствия победы Байдена в выборах
Дональд Трамп. Фото: White House/www.globallookpress.com
США ждет коллапс, если Трамп не удержит власть

Такое мрачное предсказание сделал сам действующий президент Америки.

Дональд Трамп во время пламенной предвыборной речи в штате Висконсин предрек американцам жизнь без света и тепла в случае победы Джо Байдена. Американский лидер не упустил возможности в очередной раз жестко пройтись по сопернику. По словам Трампа, Байден "поклялся уничтожить" нефтяную промышленность США. Политик имел в виду намерение Байдена ограничить добычу углеводородов – об этих планах соперника он не раз заявлял в ходе предвыборной гонки. В результате, если соперник Трампа придет к власти, американцы зимой будут сидеть без отопления, а летом – без кондиционеров из-за проблем с электричеством.

Глава США не преминул также напомнить собравшимся на митинге гражданам, что им очень повезло с нынешним президентом.

Ранее Трамп уколол Байдена из-за Крыма. Политик заявил, что именно из-за попустительства его соперника полуостров вернулся в состав России. Напомним, в то время Байден был вице-президентом. Трамп также обвинил его и в том, что он якобы брал у Москвы деньги.

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Академик Черский" готов приступить к укладке "Северного потока-2"

Судно прошло модернизацию, а его экипаж потренировался в новых для себя условиях работы в море

В день гибели малайзийского "Боинга" в Донбассе находился украинский "Бук"

Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей