Такое мрачное предсказание сделал сам действующий президент Америки.

Дональд Трамп во время пламенной предвыборной речи в штате Висконсин предрек американцам жизнь без света и тепла в случае победы Джо Байдена. Американский лидер не упустил возможности в очередной раз жестко пройтись по сопернику. По словам Трампа, Байден "поклялся уничтожить" нефтяную промышленность США. Политик имел в виду намерение Байдена ограничить добычу углеводородов – об этих планах соперника он не раз заявлял в ходе предвыборной гонки. В результате, если соперник Трампа придет к власти, американцы зимой будут сидеть без отопления, а летом – без кондиционеров из-за проблем с электричеством.

Глава США не преминул также напомнить собравшимся на митинге гражданам, что им очень повезло с нынешним президентом.

Joe Biden has vowed to abolish the entire U.S. Energy Industry — no fracking, no energy, and high gas prices. While I am President, America will proudly remain ENERGY INDEPENDENT! pic.twitter.com/pN1VF0zaB5