Россия назвала Лукашенко сроки ухода – советник Тихановской

Россия назвала Лукашенко сроки ухода – советник Тихановской
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии и сам понимает, что не досидит до конца президентского срока, заявил помощник лидера оппозиции

Советник Светланы Тихановской считает, что Москва выставила белорусскому главе Александру Лукашенко жесткие условия, якобы обозначив, когда он должен оставить свой высокий пост и передать власть. По мнению Франака Вячорки, подобный шаг станет единственным вариантом для политика сохранить лицо. Помощник лидера оппозиции уверен, что Лукашенко боится повторить судьбу Виктора Януковича. Однако поступает наперекор опасениям, вынуждая народ добиться его позорного бегства из страны.

"…я думаю, что выставлены очень жесткие условия со стороны России, что Лукашенко должен к какому-то сроку передать власть и уйти",

– заявил Вячорка в интервью Белсат.

Советник Тихановской озвучил и ее позицию. Представительница оппозиции считает, что повторные выборы необходимо назначить до конца 2020 года. Для их подготовки и проведения потребуется как минимум два с лишним месяца. При этом Вячорка отметил, что оппозиция ориентируется на "идеальный пример" Незалежной после Майдана. Он заявил, что в текущей ситуации можно повторить подобное и в Белоруссии. На Украине, напомнил он, ОБСЕ провела процедуру парламентских и президентских выборов в течение пяти месяцев после того, как Янукович покинул страну.

Лукашенко накануне высказывался об отношениях Белоруссии и России. Минск никогда не отвернется от Москвы, заявил политик, при условии, что наша страна будет защищать "младшего брата".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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