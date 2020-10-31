Армения может попросить у России военной помощи на фоне конфликта в Карабахе

Такого мнения придерживается посол

Ереван надеется на "соответствующую реакцию" Москвы.

Посол Армении в российской столице Вардан Тоганян считает, что премьер страны Никол Пашинян мог иметь в виду и военную помощь РФ в своем обращении к президенту Владимиру Путину. Напомним, ранее армянская сторона запросила срочные консультации, направленный на то, чтобы установить объем и вид помощи, который наша страна может оказать Еревану, чтобы обеспечить безопасность на фоне эскалации конфликта в Карабахе.

"Возможность такая есть",

– заявил посол в беседе с РИА Новости, комментируя вероятность просьбы о военной поддержке Армении Россией. "Думаю, мы получим соответствующую реакцию российской стороны", – добавил он.

В Москве уже отреагировали на просьбу Пашиняна. В МИД отметили, что окажут необходимую помощь, если боевые действия переместятся на территорию Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тем временем заявил, что он против вмешательства третьих стран в карабахский конфликт.