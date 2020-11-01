Армения объяснила мольбу к России о помощи с конфликтом в Карабахе

Армения объяснила мольбу к России о помощи с конфликтом в Карабахе
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Ереван в любой момент может обратиться к ОДКБ

Армения попросила Россию начать консультации по безопасности страны, а не ОДКБ неслучайно. Как пояснил главный советник премьер-министра этого государства Вагаршак Арутюнян, в случае если бы ОДКБ приняла решение о защите Еревана, обеспечивать ее все равно бы стали русские и армяне.

По его словам, заниматься безопасностью Армении пришлось бы военным двум стран, приняла бы участие и военная база РФ в Гюмри. 

Арутюнян в интервью Общественному телевидению Армении рассказал, что в ОДКБ находится посол их страны, который сообщает всю последнюю информацию. Организация исходит из этих данных. Советник Никола Пашиняна подчеркнул, что Ереван в любой момент может позвать на помощь ОДКБ. 

Арутюнян отметил, что консультации по обеспечению безопасности не заставят себя ждать, а решения, как действовать, будут приняты очень скоро. Как передает РИА "Новости", советник премьера указал на то, что переговоры будут касаться, как политической, так и дипломатической и военной областей. Более того, вопросом защиты уже занимаются. Он подчеркнул, что Договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи действует. Ведь российские военные находятся у границ Армении и непризнанной республики Нагорный Карабах, а также в селе Тех. К тому же, Россия бросила дополнительные силы, по его словам, к границе с Ираном, в Мегри. 

Как сказал Арутюнян, нужно лишь, чтобы Ереван и Москва оценили угрозы и решили насущные проблемы. 

Накануне премьер Армении обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Никол Пашинян попросил провести консультации, чтобы решить, как Россия могла бы помочь в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, действующим с 1997 года. В Москве подчеркивали, что обеспечат защиту Еревана, если конфликт затронет территорию страны. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
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в россии армяшек от 18-55 много вот тебе и помощь
Гость
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Будь Армения союзником США то уверен что Америка в войне в Карабахе, без сомнения направила бы туда помощь нато и как Россия не смотрела бы на то как Южный Кавказ плавно уходит от влияния России а последствия этого будут не шуточные
Гость
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BOR
2. После исключения Армении из ОДКБ Россия основываясь на международное право дает зеленый свет Азербайджану чтобы он сам раз и навсегда угомонил агрессора Армению и через Азербайджан окончательно укреплял свои связи с Турцией; 3. Россия расставляет своих пограничников по всей границе Армении и Азербайджана, сама контролирует границу для препятствия проникновения армянских вооруженных сил на территорию Азербайджана (включая Карабах), сама контролирует ракетные установки в Армении чтобы они не были выпущены на территорию Азербайджана.
Есть и четвёртый вариант: Азербайджан входит в ОДКБ и Армения авторитетом всей организации вынуждается к выведению своих формирований с территории Азербайджана.
BOR
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Армения со своей территории выпускает ракеты на густонаселенные города Азербайджана которые находятся за пределами военных действий. На основании норм международного право Азербайджан имеет полное право на адекватный ответ агрессору и стирать с лица земли Армению. Азербайджан имея дружественные отношения с Россией к сожалению пока вынужден воздержаться от провокаций Армении. Но ведь гибнут мирные граждане
BOR
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Армения член ОДКБ и подло пользуясь этой картой хочет втянуть и Россию и другие члены этой организации к большой войне. Как раз Запад этого и хочет. Здесь 3 варианта: 1. Россия должна найти в себе силы и окончательно плюнуть на Армению и исключить ее из состава ОДКБ пока Армения не угробил Россию вместе с ОДКБ;
BOR
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2. После исключения Армении из ОДКБ Россия основываясь на международное право дает зеленый свет Азербайджану чтобы он сам раз и навсегда угомонил агрессора Армению и через Азербайджан окончательно укреплял свои связи с Турцией; 3. Россия расставляет своих пограничников по всей границе Армении и Азербайджана, сама контролирует границу для препятствия проникновения армянских вооруженных сил на территорию Азербайджана (включая Карабах), сама контролирует ракетные установки в Армении чтобы они не были выпущены на территорию Азербайджана.
Гость
Ответить
карабаху - всё?
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