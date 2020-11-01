Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
648 новости
Сегодня, 1 ноября, по уже сложившейся традиции, Минск выйдет на протесты. Однако на этот раз в столицу Белоруссии отправили броневездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше.
Бронемашины, как рассказали очевидцы "Интерфаксу", прибыли на Проспект победителей. Обычно же резиденцию Александра Лукашенко охраняют 10 простых БТР.
Ранее Батька жестко высказался в адрес протестующих, пригрозив лишать людей рук.
Премьер обеспокоен приближением боевых действий к границам страны
Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми