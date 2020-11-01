Машины были без номеров

Сегодня, 1 ноября, по уже сложившейся традиции, Минск выйдет на протесты. Однако на этот раз в столицу Белоруссии отправили броневездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

Бронемашины, как рассказали очевидцы "Интерфаксу", прибыли на Проспект победителей. Обычно же резиденцию Александра Лукашенко охраняют 10 простых БТР.

Ранее Батька жестко высказался в адрес протестующих, пригрозив лишать людей рук.