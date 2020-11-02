Сенатор рассказал, что помешало Незалежной добиться дальнейшего роста экономики

Алексей Пушков заявил, что Киев провалил свой шанс повысить уровень жизни для населения. Российский сенатор указал на то, что экономика Украины росла приличными темпами в 2011-13 годах, однако потом случился майдан и возможность повысить ВВП, который на тот момент приближался к 200 млрд долларов, была упущена.



Надеяться на лучшее будущее Незалежная могла бы, укрепляя экономические отношения с Россией и Европой, отметил Пушков в своем Твиттер. Но этого, увы, не случилось.

Так сенатор отреагировал на прозвучавшее ранее заявление главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Тот признал, что Украине понадобится как минимум четыре десятка лет, чтобы достичь показателей Польши по ВВП на душу населения. Сверхзадачей же для Киева Гетманцев считает достижение уровня жизни в РФ или Белоруссии, напоминает РИА ФАН.



Шанс у Украины на повышение уровня жизни был - в случае развития торгово-эконом. связей и с Россией, и с Европой. При такой политике в 2011-2013 темпы роста экономики страны были приличные, ВВП приблизился к 200 млрд долл. Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила. https://t.co/wXypcPtguC — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 1, 2020

Ранее политолог предрек Украине незавидное будущее. По мнению эксперта, Незалежная распадется на несколько частей в ближайшие несколько лет, если власти не изменят тенденции в политике.