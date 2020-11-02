Плюнувшая в Россию Украина упустила шанс на лучшую жизнь – Пушков

Плюнувшая в Россию Украина упустила шанс на лучшую жизнь – Пушков
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сенатор рассказал, что помешало Незалежной добиться дальнейшего роста экономики

Алексей Пушков заявил, что Киев провалил свой шанс повысить уровень жизни для населения. Российский сенатор указал на то, что экономика Украины росла приличными темпами в 2011-13 годах, однако потом случился майдан и возможность повысить ВВП, который на тот момент приближался к 200 млрд долларов, была упущена.

Надеяться на лучшее будущее Незалежная могла бы, укрепляя экономические отношения с Россией и Европой, отметил Пушков в своем Твиттер. Но этого, увы, не случилось.

Так сенатор отреагировал на прозвучавшее ранее заявление главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Тот признал, что Украине понадобится как минимум четыре десятка лет, чтобы достичь показателей Польши по ВВП на душу населения. Сверхзадачей же для Киева Гетманцев считает достижение уровня жизни в РФ или Белоруссии, напоминает РИА ФАН.

 

 

Ранее политолог предрек Украине незавидное будущее. По мнению эксперта, Незалежная распадется на несколько частей в ближайшие несколько лет, если власти не изменят тенденции в политике. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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