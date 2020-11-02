Советник Трампа оскандалился из-за интервью с российским СМИ

Чиновник заявил, что его попросту использовали

Скотт Атлас, занимающий должность помощника действующего президента Соединенных Штатов, принес публичные извинения из-за интервью, данного телеканалу RT. Свои сожаления чиновник выразил в социальных сетях.

Атлас сообщил, что не так давно беседовал с журналистами из RT в рамках интервью. Представитель Белого дома добавил, что понятия не имел о том, что упомянутый медиаресурс в соответствии с законодательством Штатов является иностранным агентом, передает "Общественная служба новостей".

"Сожалею за интервью, а также за возможность дать себя использовать", – сообщил американский госслужащий в своем аккаунте в "Твиттер".

В минувшую неделю в Сети опубликовали выпуск RT с Атласом. Советник американского лидера сообщил, что введенный карантин стал провалом госполитики Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена брать пример со стран, которые препятствуют работе иностранных СМИ по политическим соображениям

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Впервые с 2014 года: евро подорожал до 94 рублей

Рубль продолжает падение

Еще год по графику: крымчанам озвучили худший сценарий по водоснабжению

В регионе не нашлось новых запасов питьевой воды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1097 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей