Скотт Атлас, занимающий должность помощника действующего президента Соединенных Штатов, принес публичные извинения из-за интервью, данного телеканалу RT. Свои сожаления чиновник выразил в социальных сетях.

Атлас сообщил, что не так давно беседовал с журналистами из RT в рамках интервью. Представитель Белого дома добавил, что понятия не имел о том, что упомянутый медиаресурс в соответствии с законодательством Штатов является иностранным агентом, передает "Общественная служба новостей".

"Сожалею за интервью, а также за возможность дать себя использовать", – сообщил американский госслужащий в своем аккаунте в "Твиттер".

I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially apologize to the national security community who is working hard to defend us.