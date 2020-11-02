Организаторы "цветных революций" уже вписали Кишинев в свой сценарий

Основные претенденты на пост главы Молдавии – действующий президент Игорь Додон и оппозиционерка Майя Санду – вышли во второй тур выборов практически с равным результатом. Опросы общественного мнения показывают, что у Додона все-таки больше симпатий населения. Однако прозападные силы уже имеют сценарий действий на случай победы нынешнего лидера. Велика вероятность увидеть в Молдавии повторение белорусских событий, считает аналитик Анатолий Вассерман.

По его мнению, в Молдавии все может закончиться быстрее и печальнее, чем в Белоруссии. Прозападная оппозиция готова к силовому захвату власти, и у нее есть шансы на победу:

"В Беларуси Александр Лукашенко пошел на противостояние с провокаторами, а у Додона, боюсь, на это решимости не хватит",

– приводит мнение Вассермана "Царьград". Против Додона играет и тот факт, что Молдавия – это парламентская республика, поэтому он имеет меньше влияния на силовиков.

По оценке эксперта, исход выборов в Молдавии будет зависеть от того, как распределятся голоса граждан, поддерживавших не прошедших во второй тур кандидатов. Скорее всего, большинство проголосуют за Додона, поскольку становится частью Румынии молдаване все-таки не хотят, а именно этот прозападный курс олицетворяет Санду.

Но на Западе к такому повороту событий готовились заранее, подогревая оппозиционные настроения в республике. Поэтому велика вероятность, что в случае победы Додона в стране вспыхнут волнения, которые приведут к захвату власти по киевскому сценарию.

Ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала данные о том, что в США подготовлены группы политтехнологов для организации уличных протестов в Молдавии в случае победы Додона на выборах.

По сообщению ЦИК Молдавии, Санду получила в первом туре голосования чуть более 36%, Додон – почти 33%. Второй тур выборов главы республики состоится 15 ноября 2020 года.