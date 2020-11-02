Нардепам предстоит спасти страну от очередного "хаоса"

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился ко всем представителям правительственной фракции "Слуга народа". Сообщение президента было выложено в чате партии.

По словам главы Незалежной, ситуация вокруг Конституционного суда привела к тому, что государству грозит развал. Зеленский уверен: или Украине грозит очередной "Майдан", или же лишение статуса государства.

Президент сообщил, что в прошлом году власти смогли "шокировать коррупционную политику". Теперь же, уверен он, внешние силы будут пытаться использовать в своих интересов депутатов с помощью взяток. Остальные фракции, добавил президент, лишь смеются над "Слугой народа". На кону стоит имидж украинского государства и ее репутация.

По этой причине, продолжил президент, Киев должен жестко отреагировать на ситуацию вокруг КСУ, решение которого грозит очередными выступлениями на улицах, что станет вполне закономерным ответом на "хаос", произошедший по вине конституционных судей, передает LB.ua.

"Может ли мы поставить на кон гибель Украины? Если нет, то нам нужно всем восстановить справедливость", – заявил Зеленский.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил о глубокой безграмотности президента Украины, который назвал ситуацию вокруг КСУ "заговором чертей".