Бацька рассказал о своих взаимоотношениях с последователями ислама

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил коллеге из Франции Эммануэлю Макрону свою помощь в налаживании диалога с местными мусульманами. Об этом сообщает пресс-служба бацьки.

Пламенную речь лидер Республики произнес в ходе встречи с главой Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином. По словам Александра Григорьевича, мусульмане никогда не доставляли в стране проблем и всегда "практически" на 100% поддерживали его на выборах. Он подчеркнул, что в Белоруссии никто из властей не позволит себе говорить о последователях ислама то, что заявлял Макрон после недавних нападений радикалов во Франции.



"Ну, не трогай ты этого пророка. Ну, что это даст тебе в стране, если ты начинаешь критиковать мусульман и так далее? Вот как раз, может, ему надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения", – приводит видеовыступление бацьки телеграм-канал "Пул Первого".

По его словам, неприемлемо вмешиваться в чувства верующих, бросать в них камни. Он подчеркнул, что каждый гражданин имеет право найти свою дорогу к храму.

Напомним, в Пятой Республике 16 октября 18-летний уроженец России Абдулах Анзоров, выходец из Чечни, убил в пригороде Парижа, а затем отрезал голову учителю Самюэлю Пати. Юный бандит был застрелен полицейскими. Причиной жестокой агрессии Анзорова стал тот факт, что преподаватель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Утром 29 октября на прихожан церкви Нотр-Дам в курортной Ницце с ножом напал другой юный террорист – 21-летний беженец из Туниса Брахим А. В результате его атаки погибли три человека, в том числе мать троих детей. Нападавшего удалось нейтрализовать, сейчас он находится в больнице.

Макрон заявил, что Франция подверглась "исламистской террористической атаке". Что касается смерти педагога, он сказал, что Пати "учил детей свободе слова, свободе верить или не верить", а также объявил о "кризисе ислама".

