В Крыму потеряли надежду на воду из Украины

В Крыму потеряли надежду на воду из Украины
Сергей Аксенов. Фото: glava.rk. gov.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
От Незалежной не ожидают ничего, кроме мести за воссоединение с РФ

Крым решит вопрос с водоснабжением самостоятельно. Власти полуострова не рассчитывают, что поставка воды возобновится по Северо-Крымскому каналу, заявил глава республики Сергей Аксенов.

В настоящее время в регионе из-за засухи и обмеления нескольких водохранилищ действует нормированное водоснабжение – в утреннее и вечернее время. Ряд ограничительных мер введен в пределах Алушты и Белогорска. Сейчас власти решают проблему помощью подземных водоисточников, а также думают над возведением опреснительной станции.

По словам Аксенова, Крым может справиться, полагаясь на себя. В регионе не возлагают никаких надежд на украинские власти, так как осознают, что Киев не остановит попыток навредить не только Крыму, но и всей части РФ.

Глава республики добавил, что никаких действий  по подаче воды из заблокированного канала не планируется.

Также Аксенов отметил, что оптимизм, возникший после сообщений об объемных водных запасах под землей, не оправдался: эксперты не смогли подтвердить такую информацию.

Ранее глава Крыма заявил, что уже в начале 2021 года жители Симферополя смогут воспользоваться водой, которая начнет к тому моменту поступать из скважин на полуострове.


Егор МАЛКОВ

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