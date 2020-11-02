Власти РФ предупреждают об усилении влияния Анкары в бывших советских республиках

Москве нужно пересмотреть свои отношения с Анкарой. К такому выводу пришел директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Политолог видит угрозу России, которую представляет современная Турция.

Об этом эксперт говорил в эфире программы "СМЕРШ" на ютуб-канале Владимира Соловьева.

По мнению Багдасарова, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вынашивает антироссийские планы. Политолог считает, что в ближайшем будущем Анкара подготовит экстремистские группы для отправки их на юг России.

По его словам, Эрдоган укрепил свое влияние не только в Грузии и Азербайджане, но и в Молдавии, часть территории которой в свое время находилась под властью Османской империи.

Ранее "Аргументы Недели" со ссылкой на иностранные СМИ сообщили, что Турция может атаковать военную базу РФ в армянском городе Гюмри в случае эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

