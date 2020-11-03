Американские элиты жертвуют стабильностью в угоду своим интересам

По мнению главного разведчика России, сегодняшние выборы президента США станут очередной причиной обострения кризисной ситуации внутри Америки. Глава СВР Сергей Нарышкин убежден, что предложенная американцам система голосования – это плодородная почва для волны опротестований результатов выборов.

Нарышкин напомнил, что часть населения Соединенных Штатов голосовала досрочно по почте. С чисто технической точки зрения, обработка всех голосов займет немало времени, так что обнародование результатов затянется.

В принципе, "почтовое" голосование дает достаточно поводов для скепсиса в плане отсутствия фальсификаций и честного подсчета. Таким образом, несложно спрогнозировать волну протестов и обвинений в подстроенных результатах.

"Вот этот недуг, вот эта болезнь американского общества остается", – отметил в интервью РИА "Новости" Нарышкин.

Глава СВР также упрекнул власть имущих американцев в разжигании вражды внутри страны в угоду своим интересам – многие зарабатывали политические очки на прокатившихся по США беспорядках.

Кстати, недавно эксперт оценил, чем грозит России новое президентство Дональда Трампа. По мнению Дмитрия Абзалова, американский лидер ужесточит позицию.

