Интеграция России и Белоруссии ушла с повестки дня - эксперт

Интеграция России и Белоруссии ушла с повестки дня - эксперт
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У Москвы и Минска нет механизмов для создания Союзного государства

Объединение России и Белоруссии – это утопия, реализовать этот проект не удалось за прошедшие 20 лет, не удастся и в будущем. Так считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Он отмечает, что со времени подписания союзного договора в Белоруссии произошла смена поколений. Нынешняя активная молодежь не жила вместе с Россией и не собирается отказываться от своей независимости. Тем более, что Союзное государство РФ и РБ так и не стало признанным в мире межгосударственным союзом.

"Думаю, что вопрос интеграции ушел из повестки, особенно белорусской",

приводит слова политолога "Украина.ру". По его мнению, у Москвы и Минска нет механизмов для создания Союзного государства, а рассчитывать, что белорусы выйдут на улицы с требованием сделать республику частью России, утопично. Так что  про "мифический проект" интеграции двух государств следует забыть и направить усилия просто на более углубленное сотрудничество в плане экономики, в частности, на базе ЕАЭС. 

Ранее Болкунец предположил, что "закручивание гаек" Минском приведет к тому, что протест в Белоруссии перейдет в стадию "партизанщины".

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Очень правильно сказано
Гость
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Гость
На хрен нам знать твое мнение, кость головная. Сиди - бандеру славь звуками из пердака
А кто это , Бандера ?
Гость
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Кость
На хрен царю бунтующая страна
На хрен нам знать твое мнение, кость головная. Сиди - бандеру славь звуками из пердака
Андрей
Ответить
Интеграция России и Белоруссии ушла с повестки дня.
Ну и слава богу.Баба с возу потехе час.
Мойдодыр
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В таком случае нет никаких механизмов требовать от России снижения цен на газ, нефть и пр. до уровня российских! Хотите в Европу - покупайте по общеевропейским ценам!!!
Гость
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Готовимся встречать украину номер два. Это лишь вопрос времени.
Кость
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На хрен царю бунтующая страна
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