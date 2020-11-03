У Москвы и Минска нет механизмов для создания Союзного государства

Объединение России и Белоруссии – это утопия, реализовать этот проект не удалось за прошедшие 20 лет, не удастся и в будущем. Так считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Он отмечает, что со времени подписания союзного договора в Белоруссии произошла смена поколений. Нынешняя активная молодежь не жила вместе с Россией и не собирается отказываться от своей независимости. Тем более, что Союзное государство РФ и РБ так и не стало признанным в мире межгосударственным союзом.

"Думаю, что вопрос интеграции ушел из повестки, особенно белорусской",

– приводит слова политолога "Украина.ру". По его мнению, у Москвы и Минска нет механизмов для создания Союзного государства, а рассчитывать, что белорусы выйдут на улицы с требованием сделать республику частью России, утопично. Так что про "мифический проект" интеграции двух государств следует забыть и направить усилия просто на более углубленное сотрудничество в плане экономики, в частности, на базе ЕАЭС.

Ранее Болкунец предположил, что "закручивание гаек" Минском приведет к тому, что протест в Белоруссии перейдет в стадию "партизанщины".