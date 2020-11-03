Подсчитаны голоса на участках, открывшихся раньше остальных

В США объявлены первые итоги президентских выборов – 2020. Подсчитаны голоса на участке в деревушке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. По традиции, именно там стартуют американские выборы.

В этом году избиратели Диксвилл-Нотч проявили полное единодушие. Все пятеро избирателей поддержали демократа Джо Байдена, передает CNN.

В соседнем поселке Милсфилд уже тоже подсчитали голоса: там 16 человек предпочли кандидатуру Дональда Трампа, за Байдена высказались 5 жителей, уточняет RT.

Очередные выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. По мнению эксперта, смена хозяина Белого дома грозит американцам большими неприятностями.