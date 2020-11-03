Президентом США избран Байден - СМИ

Президентом США избран Байден - СМИ
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
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Подведены предварительные итоги голосования

Президентом США избран Джо Байден. Кандидата от Демократической партии поддержали большинство граждан. Он получил 273 голоса выборщиков. О победе демократа уже объявили американские СМИ. 

Дональд Трамп набрал 213 голосов. 

Напомним, что в США принята двухступенчатая система выборов. Американцы выбирают так называемых "выборщиков" – от 50 штатов их получается 538. Затем уже они отдают свои голоса за кандидата, который получил поддержку большинства жителей штата. Президентом становится тот, кто получит 270 и более голосов выборщиков.

Обычно победитель известен уже в ночь после выборов. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса многие американцы решили воспользоваться правом голосовать по почте. Эти бюллетени начали обрабатывать лишь после закрытия всех избирательных участков 3 ноября. А в некоторых штатах, например Пенсильвании, избирательная комиссия продолжит принимать отправленные по почте бюллетени до 6 ноября. Поэтому объявленные итоги не являются окончательными.

Официальные результаты выборов будут объявлены в Конгрессе США 6 января 2021 года. Церемония инаугурации президента и вице-президента состоится 20 января. Глава Соединенных Штатов избирается на 4 года.

Николай ВИКТОРОВ

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