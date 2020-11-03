Анкаре придется сделать выбор, нужна ли ей Москва в качестве союзника

Россия явно недовольна позицией, которую турецкий лидер Реджеп Эрдоган занял по конфликту в Нагорном Карабахе. Тот факт, что Анкара усиливает нестабильность на Кавказе, не устраивает Москву.

Эксперты ожидают, что глава РФ Владимир Путин в любой момент может "зажечь красный свет" Эрдогану, пишет ливанское издание Al Mayadeen. По его данным, в Кремле и раньше выражали недовольство политикой Турции в Сирии и Ливии. Но сейчас Эрдоган провоцирует усиление конфликта на Кавказе, у самых российских границ.

В частности, Эрдоган требует от Азербайджана не соглашаться ни на какие договоренности по Карабаху, пока Турцию не признают международным посредником по урегулированию конфликта наравне с РФ и США. Кроме того, опасность для России представляют действия Турции по переброске в Карабах боевиков с Ближнего Востока, среди которых могут быть чеченцы и уйгуры, воевавшие в Сирии.

Беспокойство Москвы вызывают и провокационные обращения Эрдогана к мусульманскому миру, ведь в РФ проживает около 25 миллионов мусульман, в том числе в Крыму, принадлежность которого России Турция отказывается признавать.

Все это может привести к негативным переменам в российско-турецких отношениях. После примирения Москвы и Анкары в 2016 г. Эрдоган получил от Путина "зеленый свет", благодаря чему добился стратегических целей, в том числе удержался у власти во время попытки госпереворота в Турции. Сейчас терпение Москвы на исходе. В ближайшие дни будет понятно, внял ли Эрдоган предупреждению Путина или решил продолжать делать опрометчивые шаги, рискуя нарваться на "красный свет", отмечает арабское издание.

Ранее Эрдоган обвинил Россию в атаках на оппонентов режима Башара Асада в Сирии.