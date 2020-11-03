"Нам что с того?": политолог заявил о пустой истерике из-за выборов в США

"Нам что с того?": политолог заявил о пустой истерике из-за выборов в США
Фото: Keiko Hiromi/AFLO/www.globallookpress.com
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Эксперт уверен, что для России со стороны Белого дома все останется на своих местах

Президентская кампания в США сопровождается необоснованным медийным ажиотажем в российских СМИ, считает политолог Евгений Сатановский. По мнению эксперта, постоянные репортажи и комментарии аналитиков не стоят того – для России никаких изменений после американских выборов не предвидится, вне зависимости от имени победителя.

Отношения со Штатами останутся прежними – Белый дом так и продолжит ждать развала России, считает эксперт. При этом американцы довольно непредсказуемы: даже в преддверии предполагаемого развала Штаты могут устроить ядерную войну, чтобы "подсветить себе крышку гроба".

"Они не случайно в свое время по Хиросиме и Нагасаки ударили. Всего-то хотели с применением ядерного оружия проэкспериментировать, да перед Конгрессом в тратах отчитаться", – считает Сатановский.

В США отсутствуют круги, заинтересованные в налаживании отношений с Москвой. Более того, продолжил политолог, Вашингтон, по большому счету, не испытывает перед Россией былого страха – РФ не является Советским Союзом. Белый дом занял выжидательную позицию и сразу же сделает свой ход после смены действующей власти в России, поэтому Кремлю нельзя расслабляться, вне зависимости от происходящих в пределах Штатов политических процессов, о чем специалист сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее Сатановский заявил, что России не следует выстраивать отношения с Евросоюзом в одностороннем порядке.

Егор МАЛКОВ

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