Трамп обгоняет Байдена в "колеблющихся" штатах

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уступает действующему хозяину Белого дома Дональду Трампу позиции в "колеблющихся" штатах.
По данным портала Real Clear Politics, Трамп набирает в Огайо 47,4%, Байден – 46%. В Айове у Трампа 47,2%, у Байдена 45,8%. В Северной Каролине и Джорджии отрыв хоть и менее 1%, но тоже в пользу действующего президента.
Среди 50 штатов США есть те, где традиционно поддерживают только кандидатов от демократов или только от республиканцев, а есть так называемые неопределившиеся, где результат меняется от выборов к выборам. Именно там разворачивается главная борьба за кресло в Белом доме.
Основное голосование за президента США проходит 3 ноября. Официальное объявление победителя состоится в январе 2021 г., хотя первые данные ЦИК будут известны уже в ночь после выборов.
На некоторых избирательных участках США бюллетени уже подсчитаны и результаты объявлены.
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