Трамп обгоняет Байдена в "колеблющихся" штатах

Американцы особенно пристально следят за выборами в тех регионах страны, где победа ни одного из претендентов не очевидна

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уступает действующему хозяину Белого дома Дональду Трампу позиции в "колеблющихся" штатах.

По данным портала Real Clear Politics, Трамп набирает в Огайо 47,4%, Байден – 46%. В Айове у Трампа 47,2%, у Байдена 45,8%. В Северной Каролине и Джорджии отрыв хоть и менее 1%, но тоже в пользу действующего президента.

Среди 50 штатов США есть те, где традиционно поддерживают только кандидатов от демократов или только от республиканцев, а есть так называемые неопределившиеся, где результат меняется от выборов к выборам. Именно там разворачивается главная борьба за кресло в Белом доме.

Основное голосование за президента США проходит 3 ноября. Официальное объявление победителя состоится в январе 2021 г., хотя первые данные ЦИК будут известны уже в ночь после выборов.

На некоторых избирательных участках США бюллетени уже подсчитаны и результаты объявлены.