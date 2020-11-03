Скандальный блогер заявил, что выступающие против Минска граждане оказались в сложной ситуации

В Белоруссии уже давно идет полноценная борьба оппозиции с действующей властью, поэтому не стоит прислушиваться к мнению различных "нытиков", утверждающих о затихании протестов, порекомендовал российский оппозиционер Алексей Навальный.

По словам блогера, лидер страны Александр Лукашенко "вцепился во власть" и не желает уходить с поста. Для сохранения своего места в кресле президента он готов пойти на самые крайние меры, утверждает Навальный.

"Он действительно считает, что можно разрушить всю страну и все на свете, лишить миллионы людей будущего. Лукашенко считает, что это поможет. Нет, это ему не поможет", – сообщил блогер.

Оппозиционер добавил, что в республике полным ходом идет оппозиционная борьба – августовские события были лишь "эмоциональным наплывом", вслед за которым пришла "тяжелая работа".

"Это ведь не контрольная работа по математике. Никто не знает, как лучше всего поступить. Думаю, Тихановская и вся белорусская оппозиция оказалась в очень сложной ситуации. Все перепугались, все сидят без денег", – заявил Навальный в интервью NEXTA.

Ранее стало известно, что Лукашенко принял решение о переназначении своих трех помощников в силовых ведомствах.

Представитель лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка заявлял, что Россия выставила президенту Белоруссии жесткие условия, в которых якобы указывается конкретный срок его отставки от руководящей должности в республике и транзита государственной власти. По мнению советника главного оппозиционера Белоруссии, такое решение является для Лукашенко единственно верным для своего спасения. Вячорка не сомневается: Батька опасается судьбы экс-главы Украины Виктора Януковича, однако идет навстречу своим страхам, вынуждая граждан добиться его отставки.