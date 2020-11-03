США продвигают "отравление" Навального для своего усиления у границ России

США продвигают "отравление" Навального для своего усиления у границ России
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон готов оказать щедрую финансовую поддержку для борьбы с Кремлем

Американское бюро по международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения опубликовало объявление о четырех грантах на 13,5 миллиона долларов для разработки программ "химической безопасности", которые призваны сдержать военное и экономическое развитие России, а также закрепить позиции Штатов на постсоветском пространстве. Формальной причиной называется инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Вашингтон начнет принимать соответствующие заявки от учебных и коммерческих учреждений, а также различного рода общественных организаций.  На сайте государственных грантов Соединенных Штатов отмечается, что субсидии предоставляются по причине "попыток убийства" оппозиционеров из России, с действиями которых Кремль выражает несогласие.

В проект входят программы, которые направлены на оказание противодействия "дезинформации" из РФ, якобы призванной "подорвать" независимость восточноевропейских научных лабораторий.

Как отмечает Комитет защиты национальных интересов в своем Телеграм-канале, основным приоритетом проекта остается "мобилизация" международного сообщества для создания противодействия ведущим мировым державам, а также "государствам-изгоям". Так Соединенные Штаты утверждают о своей исключительной миссии и привилегированном положении перед остальными государствами, утверждает источник.

Ранее Госдеп заявил о намерении объявить грант на 250 тыс. долларов для борьбы с "дезинформацией здравоохранения" РФ.

Егор МАЛКОВ

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