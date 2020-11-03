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Американское бюро по международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения опубликовало объявление о четырех грантах на 13,5 миллиона долларов для разработки программ "химической безопасности", которые призваны сдержать военное и экономическое развитие России, а также закрепить позиции Штатов на постсоветском пространстве. Формальной причиной называется инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Вашингтон начнет принимать соответствующие заявки от учебных и коммерческих учреждений, а также различного рода общественных организаций. На сайте государственных грантов Соединенных Штатов отмечается, что субсидии предоставляются по причине "попыток убийства" оппозиционеров из России, с действиями которых Кремль выражает несогласие.
В проект входят программы, которые направлены на оказание противодействия "дезинформации" из РФ, якобы призванной "подорвать" независимость восточноевропейских научных лабораторий.
Как отмечает Комитет защиты национальных интересов в своем Телеграм-канале, основным приоритетом проекта остается "мобилизация" международного сообщества для создания противодействия ведущим мировым державам, а также "государствам-изгоям". Так Соединенные Штаты утверждают о своей исключительной миссии и привилегированном положении перед остальными государствами, утверждает источник.
Ранее Госдеп заявил о намерении объявить грант на 250 тыс. долларов для борьбы с "дезинформацией здравоохранения" РФ.
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