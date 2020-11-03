Наша страна удержится на плаву благодаря серьезным внутренним ресурсам

Мировое сообщество оказалось на пороге масштабного кризиса, в котором есть все шансы спастись России с ее огромными ресурсами и союзникам Москвы. Остальные страны ждет незавидная судьба. Такой прогноз на будущее дал известный российско-украинский политолог Ростислав Ищенко в эфире радио "Аврора".

По его словам, планету ничего хорошего не ждет вне зависимости, кто станет президентом США и что там произойдет после подведения итогов голосования, поскольку мир пребывает в системном кризисе. Все страны, кроме России, испытывают ресурсный дефицит, отметил эксперт.

"Это значит, что хаотизация мира и других государств должна нарастать. Россия может спасти и укрепить себя, может спасти какое-то количество небольших клиентских стран. Может совместными усилиями удержать на плаву какое-то более-менее серьезное объединение, желательно в рамках всей Евразии", – считает Ищенко.

Он подчеркнул, что даже с теми ресурсами, которыми обладает РФ, невозможно спасти весь мир. Москва не в состоянии диктовать свою волю другим государствам, а значит направить их власти в направлении спасения всего человечества. Не может Россия закачать собственную ресурсную базу на целую планету.

"Единственное, что она может сделать – это постараться спасти себя и кого-то, кто к ней присоединится как осколок цивилизации. Со всеми остальными будет очень плохо", – отметил политолог.

Межу тем, добавил он, не факт, что и у РФ все сложится хорошо. В любом случае, у нас есть шанс выстоять в грядущем глобальном кризисе, а у многих стран его просто нет, резюмировал Ищенко.

Напомним, 3 ноября в США проходят выборы президента. За кресло хозяина Белого дома борются действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и его ярый оппонент-демократ Джо Байден.

Президент сообщил, что не готовит ни победной речи, ни спича проигравшего. Он надеется выступить с одной из них.

"Вы знаете, побеждать легко, проигрывать – никогда не легко. Это не для меня", – цитирует РИА "Новости" Трампа.

Лидер республиканцев намерен провести выборную ночь в Белом доме, который предусмотрительно обнесли двухметровым забором. В Вашингтоне силовики готовятся к массовым беспорядкам.

