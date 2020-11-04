Трамп не собирается признавать поражение

Трамп не собирается признавать поражение
Дональд Трамп. Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеОбстановка накаляется: Трамп и Байден заявили о победе
Действующий президент США согласится, что проиграл, лишь когда посчитают последний голос

Обстановка в Штатах напряженная – подсчитывают голоса избирателей. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Эксперт высказался о тактике первого. Как считает профессор Фуданьского университета Шэнь И. Трамп не намерен признавать поражение, пока не посчитают последний голос. При этом он напомнил, что результатов выборов не стоит ждать скоро. Профессор также отметил: несмотря на итоги опросов населения, которые говорят о лидирующей позиции Байдена, у Трампа прочная электоральная база, пишет РИА Новости.

Эксперт не исключил массовых беспорядков и конституционного кризиса в Штатах. Такое может случиться, если Трамп, увидев, что ситуация для него складывается не лучшим образом, объявит заранее, что победил в выборах президента США. Собеседник агентства отметил, что Байден наравне с Трампом не готов сейчас признать триумф соперника.

Участки для голосования закрылись во всех штатах. По данным, которые приводит The New York Times, у Трампа на этот момент 174 голоса выборщиков, а у Байдена – 213. Напомним, для победы необходимо 270 голосов.

В России тем временем полагают, что после выборов в США будет обострение кризиса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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