Обстановка накаляется: Трамп и Байден заявили о победе

Обстановка накаляется: Трамп и Байден заявили о победе
Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
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Оба кандидата высказались об исходе голосования на выборах президента США

Пока идет подсчет голосов, Дональд Трамп и Джо Байден заметно нервничают. Оба кандидата сделали заявления. Байден – публично, Трамп привычным способом – в Твиттере.

Демократ Байден выступил на своей родине – в штате Делавэр. Он подчеркнул, что не ему и не Трампу объявлять, кто победил на выборах. Однако тут же заявил: "Мы верим, что мы на верном пути к победе". Байден отметил, что число бюллетеней беспрецедентно, поэтому их обработка может затянуться.

 Соперник действующего президента США поблагодарил всех, кто за него голосовал и заявил, что настроен оптимистично. Речь Байдена была короткой.

Трамп высказался в своем Твиттер. Глава Штатов заявил, что "демократы украли выборы". Он считает, что выиграл, но соперники хотят помешать его триумфу. Твиттер тут же пометил пост Трампа, как спорный.

Позже Трамп сделал публичное заявление. По словам политика, результаты "феноменальные". 

"Это победа. Мы выиграли те штаты, в которых и ожидали победы", – сообщил действующий президент США. По мнению Трампа, Байден уже не сможет его нагнать в колеблющихся штатах.

Подсчет голосов продолжается. СМИ приводят разные данные. Так,The New York Times передает, что сейчас у Трампа 174 голоса выборщиков, а у Байдена – 223. Для победы нужно 270.

Ранее эксперт заявил, что Трамп не признает поражение на выборах президента США, пока не посчитают последний голос.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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