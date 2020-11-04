Трамп захотел решить вопрос об итогах выборов в суде

Действующий президент США выступил с пламенной речью

Дональд Трамп в своем обращении заявил, что уверен в победе. Более того, он отметил, что его команда "уже победила". Трамп считает, что несколько ключевых штатов проголосовали за него, хотя подсчеты там еще не завершились. Он добавил, что в этих штатах не рассчитывал выиграть.

В обращении политик вновь заявил, что у него пытаются украсть победу в выборах и предупредил, что не допустит этого. По словам Трампа, он готов пойти в суд США, чтобы потребовать остановить обработку бюллетеней. Речь идет о голосовании по почте. Эти бюллетени начали обрабатывать в день выборов, процесс может занять не один день.

По данным на 10:44, которые приводитThe New York Times, у Трампа сейчас 213 голосов, у Байдена – 225. Для победы нужно 270.

Ранее оба претендента на пост президента США заявили о своей победе. Байден – публично, Трамп первое заявление сделал в Твиттере.