Новые меры могут вступить в силу уже в эту пятницу

Послы Евросоюза согласовали очередные санкции в отношении Белоруссии, которые коснутся президента страны Александра Лукашенко и других высокопоставленных чиновников.

Согласно последним данным, процедура официального оформления решения уже была запущена, передает РИА "Новости".

Всего индивидуальные санкции коснутся 15 фигурантов, среди которых могут быть и физические, и юридические лица, причастные к насилию над демонстрантами и фальсификации выборов в Белоруссии.

Санкции могут вступить в силу уже 6 ноября.

Напомним, что ранее страны ЕС ввели санкции против Белоруссии. В список вошли 40 белорусских чиновников.