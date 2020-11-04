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Послы Евросоюза согласовали очередные санкции в отношении Белоруссии, которые коснутся президента страны Александра Лукашенко и других высокопоставленных чиновников.
Согласно последним данным, процедура официального оформления решения уже была запущена, передает РИА "Новости".
Всего индивидуальные санкции коснутся 15 фигурантов, среди которых могут быть и физические, и юридические лица, причастные к насилию над демонстрантами и фальсификации выборов в Белоруссии.
Санкции могут вступить в силу уже 6 ноября.
Напомним, что ранее страны ЕС ввели санкции против Белоруссии. В список вошли 40 белорусских чиновников.
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