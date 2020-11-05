Главы договорились об этом во время телефонных переговоров

Белорусский президент Александр Лукашенко попросил российского лидера заключить между странами новую сделку. Она подразумевает покупку Белоруссией одной из нефтяных скважин России. Об этом разговаривали главы во время телефонного разговора накануне.

Как указывается в сообщении администрации президента Белоруссии, Владимир Путин поддержал эту идею. Из Кремля официальных комментариев на этот счет пока не было.

По заявлению белорусской стороны, сейчас вопрос о покупке нефтяного месторождения детально прорабатывается. Итоговое решение будет принято во время ближайших переговоров, пишет RT. Также лидеры договорились оперативно решать все вопросы, связанные с поставками газа и нефти в Белоруссию.

Во время телефонного разговора, состоявшегося 4 ноября, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию с распространением коронавируса, обстановку вокруг России и Белоруссии, а также передачи российских технологий для производства белорусской вакцины от COVID-19. Отмечается, что одним из предметов разговора стала и ситуация в США, где сейчас проходят выборы президента страны.