Путин согласился: Россия поддержит Белоруссию по-новому

Путин согласился: Россия поддержит Белоруссию по-новому
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главы договорились об этом во время телефонных переговоров

Белорусский президент Александр Лукашенко попросил российского лидера заключить между странами новую сделку. Она подразумевает покупку Белоруссией одной из нефтяных скважин России. Об этом разговаривали главы во время телефонного разговора накануне.

Как указывается в сообщении администрации президента Белоруссии, Владимир Путин поддержал эту идею. Из Кремля официальных комментариев на этот счет пока не было. 

По заявлению белорусской стороны, сейчас вопрос о покупке нефтяного месторождения детально прорабатывается. Итоговое решение будет принято во время ближайших переговоров, пишет RT.  Также лидеры договорились оперативно решать все вопросы, связанные с поставками газа и нефти в Белоруссию. 

Во время телефонного разговора, состоявшегося 4 ноября, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию с распространением коронавируса, обстановку вокруг России и Белоруссии, а также передачи российских технологий для производства белорусской вакцины от COVID-19. Отмечается, что одним из предметов разговора стала и ситуация в США, где сейчас проходят выборы президента страны. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Объективная женщина
"Обнулёжник-обнулятор" сейчас уже обгадил поносом все углы в своём бункере, пора бежать в Сочинский бункер, когда он узнает, что президентом Америки, сколько не старалось ФСБ, избран Джо Байден
Кто о чем, а вшивый о бане
Гость
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Если это не утка, то, как говорят в Белоруссии "совсем с глузу зъехали"... Это и моя скважина, и я не хочу, чтобы ее продавали... Создадим прецедент: сначала Белоруссии потом... ??? Кстати, а чем Лукашенко собирается расплачиваться? "Где деньги, Зин?"... Российским кредитом, который ещё не выплачен?
Объективная женщина
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"Обнулёжник-обнулятор" сейчас уже обгадил поносом все углы в своём бункере, пора бежать в Сочинский бункер, когда он узнает, что президентом Америки, сколько не старалось ФСБ, избран Джо Байден
Гость
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А какой в этой продаже скрытый смысл, по сути сделка для РФ не выгодна.
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