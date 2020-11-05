На Украине требуют импичмента Зеленского

На Украине требуют импичмента Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Над президентом Незалежной нависла угроза лишиться полномочий

То, что делает Владимир Зеленский, вполне может завершиться его импичментом. Об этом предупредили в Верховной раде.

В Незалежной рухнула власть, заявил один из депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Президента, который, являясь гарантом Конституции, грубо нарушает ее, чтобы угодить кому-то за рубежом, поэтому нужно лишить его полномочий, отметил Илья Кива.

Наплевательское отношение к Основному закону страны не должно остаться безнаказанным. Поэтому Раде готовы обсудить вопрос о пребывании Зеленского на высшем государственном посту, добавил парламентарий, речь которого цитируется на сайте его партии.

Украиной руководят извне, передает высказывание Кивы телеканал "360". Это лишний раз подтверждают слова главы страны о том, что таких его действий требуют зарубежные партнеры и послы "большой семерки", которые взамен обещают помощь Незалежной, сообщил политик, пишет "Общественная служба новостей"

Ранее стало известно о реакции Владимира Зеленского на решение Конституционного суда Украины о признании несостоятельным продвигаемого президентом закона "О предотвращении коррупции". Он назвал чертями олигархов и элиту, которые якобы пытаются через КСУ отстоять собственные интересы.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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не трожь еврея,что за антисеметизм
гордиться должны,нет больбше президентов в мире кто бы играл на пианино куевом
играй зеля,играй...
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