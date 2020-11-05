Польша получила ответ "Газпрома" за штраф по "Северному потоку - 2"

Российская компания выразила категоричное несоглавие с решением UOKiK

"Газпром" послал "ответочку" Варшаве на требование выплатить миллиардный штраф за "Северный поток – 2". Он обратился в Суд по защите конкуренции и потребителей Польши с апелляционной жалобой.

С позицией антимонопольного регулятора UOKiK из этой страны в компании не согласны. Поскольку решение обжаловано, оно не вступает в силу, пояснили в "Газпроме", сообщает РИА "Новости". 

Штраф в сумме  $7,6 млрд  (€6,5 млрд)  был наложен на "Газпром" в начале октября. Его назначили за строительство "Северного потока -2" без согласия польского антимонопольного органа, заявил глава регулятора Томаш Хрустный.  

В обжаловании решения Польши по "Северному потоку – 2" российскую компанию ждет успех, так как требование UOKiK  незаконно, прокомментировал новость бывший российский сенатор Франц Клинцевич. Действуя против газопровода, Польша не интересы Украины отстаивает, а указания США выполняет, рассказал политик РИА ФАН.   

Ранее сообщалось, что один из европейских соинвесторов "Северного потока – 2" также обжалует решение польской стороны о штрафе. Подать апелляцию собирается австрийская энергетическая компания OMV. 

"Северный поток – 2" – газопровод, который протянется из России в Германию через Балтийское море. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против его строительства активнее других выступают США, желающие навязать Европе собственный сжиженный природный газ. 

Полина ДОРОЖКИНА

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