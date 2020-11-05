Российская компания выразила категоричное несоглавие с решением UOKiK

"Газпром" послал "ответочку" Варшаве на требование выплатить миллиардный штраф за "Северный поток – 2". Он обратился в Суд по защите конкуренции и потребителей Польши с апелляционной жалобой.

С позицией антимонопольного регулятора UOKiK из этой страны в компании не согласны. Поскольку решение обжаловано, оно не вступает в силу, пояснили в "Газпроме", сообщает РИА "Новости".

Штраф в сумме $7,6 млрд (€6,5 млрд) был наложен на "Газпром" в начале октября. Его назначили за строительство "Северного потока -2" без согласия польского антимонопольного органа, заявил глава регулятора Томаш Хрустный.

В обжаловании решения Польши по "Северному потоку – 2" российскую компанию ждет успех, так как требование UOKiK незаконно, прокомментировал новость бывший российский сенатор Франц Клинцевич. Действуя против газопровода, Польша не интересы Украины отстаивает, а указания США выполняет, рассказал политик РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что один из европейских соинвесторов "Северного потока – 2" также обжалует решение польской стороны о штрафе. Подать апелляцию собирается австрийская энергетическая компания OMV.

"Северный поток – 2" – газопровод, который протянется из России в Германию через Балтийское море. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против его строительства активнее других выступают США, желающие навязать Европе собственный сжиженный природный газ.