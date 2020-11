Выборы президента США перемещаются с избирательных участков в суды. Штаб Дональда Трампа уже оспорил результаты в Мичигане, Висконсине и еще нескольким штатам и собирается подать иск в Верховный суд. При этом претендента на кресло в Белом доме заявляют о своей победе.

На данный момент у кандидата от Республиканской партии Джо Байдена уже есть 264 голоса выборщиков, у демократа Трампа – 214 голосов, сообщает FoxNews. Для победы нужно 270. Не объявлены результаты еще по 4 штатам, имеющим в общей сложности 60 голосов.

Из них важнее всего Пенсильвания, имеющая 20 голосов. Там на момент обработки 86% бюллетеней лидировал Трамп (50,9%). Еще три голоса Трампу может принести Аляска. В двух других штатах – Мичигане и Неваде (16 и 6 голосов выборщиков) с минимальным перевесом побеждает Байден. Фактически, ему нужно взять только Неваду – и он станет новым президентом.

В целом за действующего хозяина Белого дома проголосовали 68,6 миллиона американцев, за его оппонента – 72 миллиона из подсчитанных. Но обработка бюллетеней еще идет. Сейчас считают голоса, отданные по почте, – в этом году правом дистанционного голосования воспользовались около 90 миллионов граждан США. И по мере подсчета этих голосов победа постепенно уплывает от Трампа.

В своем "Твиттере" президент США отмечает "странности": дескать, когда победа у него в кармане, неожиданно оказывается, что еще миллионы бюллетеней не обработаны. В частности, он опасается, что могут быть сфальсифицированы данные по Пенсильвании:

We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are “Millions of ballots left to be counted.”