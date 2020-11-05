Страны Кавказа призвали объединиться в Большую Россию

Страны Кавказа призвали объединиться в Большую Россию
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Конфликт в Карабахе остановит новая интеграция бывших советских территорий

Претензии США на мировое господство остановит только объединение разобщенных после развала СССР территорий в Большую Россию. В этом убежден руководитель Центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов.

Конфликт в Нагорном Карабахе показал, что Запад будет стравливать народы бывших советских республик, пока не ослабит и не захватит их.

"В "лучшем" случае, они превратятся в колонии, как это случилось с Украиной. Но вероятнее всего, что территории порабощенных государств "по-братски" поделят западные гегемоны",

утверждает Муратов. По его мнению, сейчас в Нагорном Карабахе решается сразу несколько вопросов. Во-первых, война у границ России ослабляет международные позиции Москвы и грозит цепной реакцией по всему российскому Кавказу. Во-вторых, проблемы возникают у Китая. Транзит его товаров в Европу по "Шелковому пути" через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Украину перестает быть надежным и безопасным.

"Без наличия рынков сбыта экономика КНР упадет со скоростью, обратно пропорциональной "экономическому чуду",

– предупреждает эксперт. В то же время он напоминает, что жизнь армян, азербайджанцев и даже грузин в составе России всегда была мирной и богатой, что при царской Российской империи, что при СССР.

По мнению Муратова, сейчас у всех "разъединенных в 90-е стран" есть последний шанс спасти свои народы от "гибели, голода, нищеты и порабощения" Западом. Для этого нужно "глобальное воссоединение с Большой Россией", причем не только стран Кавказа, но и Приднестровья, Донбасса и других желающих.

"Если этим шансом не воспользоваться, то до нового витка колониализма рукой подать – обратный отсчет уже пошел",

– заключает Муратов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский  с трибуны ООН обвинил Россию, что она пытается перекроить карту мира.

По оценкам экспертов, жители ЛНР и ДНР хотят объединения с Россией, Москва же прислушивается к мнению Запада, поэтому не решается оторвать от Украины Донбасс. Но если отношения РФ и Запада накалятся, Москва сделает решительный шаг.

Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, то главное для РФ, по мнению иностранных аналитиков, опасность появления баз НАТО в регионе. Поэтому она сделает все, чтобы этого не допустить. 

Николай ВИКТОРОВ

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