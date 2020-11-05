Эксперт отметил, что в России у главы Штатов очень много поклонников

Выборы президента США стали, пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем нескольких последних дней. И пока весь мир гадает, кто же следующий займет Овальный кабинет, российские эксперты вежливо предложили республиканцу Дональду Трампу переехать в Россию, если он вдруг проиграет.

Руководитель компании "Политическая экспертная группа" Константин Калачев отметил, что Трампу стоит задуматься о переезде именно в Россию, потому что у него тут много поклонников, пишет "Свободная пресса".

В публикации в "Фейсбуке" Калачев отметил, что Китай уже готовится выстраивать отношения с новой администрацией президента США, но лишь россияне отчаянно продолжают верить в победу Трампа.

"Судя по количеству российских трампистов, Дональду Фредовичу стоит задуматься о переезде в Россию. Будет президентом США на территории РФ. Можно еще на Аляске восстание поднять. Провести референдум, создать АНР, присоединить Россию к Аляске", – шутит эксперт.

К слову, сейчас на выборах в США лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако пока еще президент США не согласен с результатами и собирается оспорить результаты в Верховном суде. Ранее Трамп накинулся на своего сторонника после новостей о проигрыше на выборах.