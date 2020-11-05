Трампу посоветовали бежать в Россию после проигрыша на выборах

Трампу посоветовали бежать в Россию после проигрыша на выборах
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эксперт отметил, что в России у главы Штатов очень много поклонников

Выборы президента США стали, пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем нескольких последних дней. И пока весь мир гадает, кто же следующий займет Овальный кабинет, российские эксперты вежливо предложили республиканцу Дональду Трампу переехать в Россию, если он вдруг проиграет. 

Руководитель компании "Политическая экспертная группа" Константин Калачев отметил, что Трампу стоит задуматься о переезде именно в Россию, потому что у него тут много поклонников, пишет "Свободная пресса"

В публикации в "Фейсбуке" Калачев отметил, что Китай уже готовится выстраивать отношения с новой администрацией президента США, но лишь россияне отчаянно продолжают верить в победу Трампа.

"Судя по количеству российских трампистов, Дональду Фредовичу стоит задуматься о переезде в Россию. Будет президентом США на территории РФ. Можно еще на Аляске восстание поднять. Провести референдум, создать АНР, присоединить Россию к Аляске", – шутит эксперт. 

К слову, сейчас на выборах в США лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако пока еще президент США не согласен с результатами и собирается оспорить результаты в Верховном суде. Ранее Трамп накинулся на своего сторонника после новостей о проигрыше на выборах. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Приколист
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Так это было бы замечательно - заплатить политическим жуликам той же монетой! Трамп после выборов заявляет, что подсчет голосов сфальсифицирован, выводит своих сторонников на улицы и начинает майдан. Если выиграет - внутри страны не будет серьезных противников, а сам он по гроб обязан России. Если проиграет, то Россия объявляет о непризнании фальсифицированных выборов и принимает у себя Трампа, как главу государства. Далее - всё, как в Белоруссии. Создаётся правительство США в изгнании, и так далее... Получите ваше гуано обратно!
Гость
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Он не признал выборы в Белоруси,а Белорсь признает выборы в пользу Байдена.
Гость
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Ростов - не резиновый!
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