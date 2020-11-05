Хорошая игра с плохими картами: на Украине похвалили Путина

Зеленского сравнили с проституткой при сутенере

За прошедшее с 2012 г. время Москва сумела выйти на позиции, когда с ней считаются международные партнеры. Киев же, напротив, все больше попадает в зависимость. На это указал экс-депутат Верховной Рады Евгений Балицкий.

Оценивая вероятность отмены санкций против России, он допустил, что западные страны постепенно будут снимать ограничения, "забыв" про Крым, поскольку влияние президента РФ Владимира Путина слишком велико.

"Путин – самый сильный политик, это отмечают сегодня все. (Он) играет плохими картами гораздо лучше, чем те, кто играет хорошими",

– пояснил Балицкий эфире телеканал "Наш". По его словам, за минувшие 10 лет Россия вышла на совершенно иной экономический и политический уровень, смогла окружить себя "ситуативными партнерами" и стала страной, с которой приходится считаться.

Украина же все больше лишается статусности из-за растущих внутренних проблем и внешней зависимости. И не стоит ждать, что президент Владимир Зеленский это изменит – он не управляет страной, и мировые лидеры не берут в расчет его мнение:

"Чего разговаривать с проститутками, когда нужно разговаривать с сутенерами",

– пояснил Балицкий, извинившись за такое сравнение. Он подчеркнул, что не является поклонником Путина, но призвал здраво оценивать ситуацию. Даже в отношении Крыма, где строятся шикарные дороги, электростанции, повышаются зарплаты, нужно радоваться за живущих там украинцев, которые не имели всего этого при власти Киева.

Ранее на Украине заявили, что у Анкары больше прав на Крым, чем у Киева, а план Зеленского по возвращению полуострова высмеяли в Сети.