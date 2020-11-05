Уроженку Украины избрали в американский парламент

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Такое в истории США случилось впервые

По результатам выборов украинка Виктория Спартц стала членом Палаты представителей Соединенных Штатов Америки.

Политик появилась на свет в 1978 году. Родиной высокопоставленного американского госслужащего является городок Носовка Черниговской области. В США Виктория перебралась в 2000 году.

Американский политик с украинскими корнями баллотировалась от Республиканской партии, сообщает издание Ukrainian American Media.

К слову, политическая обстановка в США накалилась до предела на фоне подсчета голосов после прошедших 3 ноября выборов президента. Нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу даже посоветовали бежать в Россию в случае проигрыша.

Ольга ФЕДОРОВА

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