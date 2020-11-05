У претендентов на кресло в Белом доме свои предпочтения по лидерам Незалежной, но схожие долгосрочные цели

При любом исходе выборов в США проиграет президент Украины Владимир Зеленский. По оценке главы киевского Института трансформации общества Олега Соскина, нынешний лидер Незалежной не устраивает ни Дональда Трампа, ни Джо Байдена. Однако в военной помощи Киеву никто из них не откажет.

"Зеленского попытаются "слить" в любом случае, – предрекает политолог. – Он никому не нужен. Трампу подходит Кличко, Байдену только Порошенко".

При этом внутренние социально-экономические трудности Незалежной США волновать не будут – им хватит собственных проблем, которые неминуемы после выборов. Но финансирование Киева по военной линии продолжится. Учитывая конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе и роль в нем Турции, украинская армия может рассчитывать даже на повышенные финансовые вливания со стороны Америки.

"Штаты понимают, что Турцию нужно исключать из НАТО. А вместо Турции в НАТО может оказаться Украина",

– приводит "Главред" мнение политолога. По его оценке, в свете последних событий на Кавказе форсировать вступление Киева в НАТО будет как Трамп, так и Байден.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов продолжается. По последним данным, выигрывает Байден.

Ранее американские аналитики назвали вступление Украины в НАТО пока несвоевременным. В то же время базы североатлантического союза на территории Незалежной могут появиться уже скоро. На днях Зеленский по-английски рассказал об угрозе со стороны России.