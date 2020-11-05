Россия предпочла Байдена Трампу из-за "Северного потока-2"

Россия предпочла Байдена Трампу из-за "Северного потока-2"
Фото: Joel Lerner/Xinhua/www.globallookpress.com
Смена лидера в Белом доме дает шанс на развитие сотрудничества РФ с Европой

Победа демократа Джо Байдена на выборах в США позволит России надеяться на смягчение санкционной политики. По крайней мере, она сможет спокойно достроить газопровод "Северный поток-2". К этому мнению склоняются немецкие аналитики.

Вспоминая историю прошлых выборов в США, когда Россию обвиняли во вмешательстве и поддержке кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сейчас эксперты активно обсуждают нынешние политические симпатии Москвы. Официально утверждается, что РФ готова работать с любым победителем. Однако при детальном рассмотрении кандидатур Байден все-таки оказывается предпочтительнее.

Во-первых, РФ недовольна позицией Трампа по вооружениям. С Байденом будет проще найти компромисс, пишет немецкая Handelsblatt, опираясь на мнения экспертов. Во-вторых, Байден не является приверженцем наращивания газового экспорта США. Это дает шанс "Северному потоку-2" быть достроенным.

К тому же Байден не раз высказывал намерение возродить трансатлантическое партнерство, разрушенное за последние 4 года правления Трампа. Это значит, что Белый дом прекратит угрожать европейскому бизнесу новыми санкциями за сотрудничество с РФ, а уже введенные ограничения в отношении "Северного потока-2" будет применять "с осторожностью".

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Оба кандидата уже объявили себя победителями, хотя обработка бюллетеней еще идет и по голосам выборщиков лидирует Байден. Трамп намерен искать справедливости в Верховном суде.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Выборы в США: американцы проголосовали за Трампа, но побеждает Байден

Оба претендента на кресло в Белом доме заявили о своей победе

Ради возвращения Курил: в Китае разгадали причину отставки японского премьера

Политик не оставил надежды изменить статус островов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей