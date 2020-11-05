Смена лидера в Белом доме дает шанс на развитие сотрудничества РФ с Европой

Победа демократа Джо Байдена на выборах в США позволит России надеяться на смягчение санкционной политики. По крайней мере, она сможет спокойно достроить газопровод "Северный поток-2". К этому мнению склоняются немецкие аналитики.

Вспоминая историю прошлых выборов в США, когда Россию обвиняли во вмешательстве и поддержке кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сейчас эксперты активно обсуждают нынешние политические симпатии Москвы. Официально утверждается, что РФ готова работать с любым победителем. Однако при детальном рассмотрении кандидатур Байден все-таки оказывается предпочтительнее.

Во-первых, РФ недовольна позицией Трампа по вооружениям. С Байденом будет проще найти компромисс, пишет немецкая Handelsblatt, опираясь на мнения экспертов. Во-вторых, Байден не является приверженцем наращивания газового экспорта США. Это дает шанс "Северному потоку-2" быть достроенным.

К тому же Байден не раз высказывал намерение возродить трансатлантическое партнерство, разрушенное за последние 4 года правления Трампа. Это значит, что Белый дом прекратит угрожать европейскому бизнесу новыми санкциями за сотрудничество с РФ, а уже введенные ограничения в отношении "Северного потока-2" будет применять "с осторожностью".

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Оба кандидата уже объявили себя победителями, хотя обработка бюллетеней еще идет и по голосам выборщиков лидирует Байден. Трамп намерен искать справедливости в Верховном суде.