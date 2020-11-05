Политолог оценил исход гражданской войны в США после выборов

Политолог оценил исход гражданской войны в США после выборов
Фото: AP/TASS
продолжениеЭксперт: Байден пойдет на самые жестокие санкции против России
Однопартийцы Трампа лучше владеют оружием, по его мнению

Случись в Америке война из-за итогов выборов, демократам несдобровать. Они будут побеждены, рассказал известный политолог Анатолий Вассерман.  

Республиканцы лучше владеют оружием. К тому же полиция не станет защищать однопартийцев Джо Байдена, ведь они не раз ставили стражей порядка в довольно затруднительное положение.

В частности, так было во время протестов, вспыхнувших после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Большее их число проходили в штатах, руководимых демократами, и тамошние власти запрещали полицейским применять силу для подавления беспорядков, напомнил публицист.

Демократы осознают: если начнется вооруженный конфликт, у республиканцев больше шансов одолеть противников. Они не станут накалять обстановку, и все завершится более-менее мирно, отметил Вассерман в комментарии для издания "Политика сегодня".

Накануне, 3 ноября, в США состоялись президентские выборы. Окончательные результаты голосования еще не объявлены. Нынешний глава Белого дома, по предварительным данным, уступает сопернику не намного. За Дональда Трампа выборщики отдали на 1% с лишним меньше голосов, чем за Джо Байдена.

Пока еще хозяин Овального кабинета уже обвинил противника в  фальсификациях. Досталось и одному из сторонников Трампа.

В Европе некоторые считают, что даже в случае победы у Байдена не будет реального большинства. Не меньше половины американцев поддержали политику, которую вел его соперник.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Выборы в США: американцы проголосовали за Трампа, но побеждает Байден

Оба претендента на кресло в Белом доме заявили о своей победе

Ради возвращения Курил: в Китае разгадали причину отставки японского премьера

Политик не оставил надежды изменить статус островов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей