Запад сменил риторику в отношении России ради конкретных целей

Запад сменил риторику в отношении России ради конкретных целей
Фото:pixabay.com
Москва временно перестает быть главным "врагом"

Коллективный Запад ведет против России информационную войну, периодически меняя ее вектор с критического на явно дружественный, в зависимости от интересов текущего дня. Об этом заявил первый зампред комитета обороны Александр Шерин.

Нынешняя инфорповестка начала резко меняться и вступила в противоречие с недавними выпадами в сторону Москвы. Так, издание The National Interest призвало администрацию США, какой бы она ни была после прошедших 3 ноября президентских выборов, наладить диалог с РФ, в частности, в сфере контроля над вооружениями, укрепить сотрудничество в здравоохранении и торговле. Вашингтону советуют перестать давить на Москву очередными санкциями.

А вот норвежские СМИ вообще признали, что материалы о России подаются необъективно и наполнены масштабной антироссийской пропагандой. Там даже предположили, что местные редакции захватили пиарщики из НАТО.

Между тем, полагает Шерин, западные политики, меняющие риторику с критической на дружественную по отношению к России, преследуют вполне рациональную цель, а именно экономическую.

По его мнению, они хотят навязать Москве различные невыгодные контракты на фоне ослабления рестрикций. У самих же масс-медиа свои планы, значимым из которых является попытка увеличить охват читателей.

"Сегодня они говорят о том, что негативную информационную повестку против России нужно ослаблять, завтра – снова начнут подогревать информационную войну. Это волнообразное явление", – сказал изданию "Слово и дело" Шерин.

Он подчеркнул, что американцы всегда ищут образ врага для развития собственной экономики. Сегодня таковым стал Китай, поэтому РФ временно покинет эту нишу.

В США продолжается подсчет голосов после прошедших президентских выборов. Результаты неизвестны еще из ряда штатов, в том числе из "колеблющейся" Джорджии, к которой традиционно повышенное внимание. Ранее сегодня штаб действующего лидера нации Дональда Трампа уже подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней, передают РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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