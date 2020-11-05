В Незалежной уверены, что таким образом смогут избежать экономического давления со стороны Москвы

Большинство депутатов Верховной рады проголосовали за выход Украины из договора по антимонопольной политике, принятого членами СНГ в 2000 году. Об этом стало известно сегодня, 5 ноября.

Согласно приведенным данным, на основе этого договора участники СНГ сотрудничали между собой, обмениваясь информацией при рассмотрении того или иного дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынках, а также анализируя состояние экономической конкуренции.

Отмечается, что в договоре содержатся определенные положения об обмене информацией. По мнению украинских парламентариев, члены СНГ могут завладеть некими данными, которые впоследствии будут использоваться для оказания давления на экономику Украины, передает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Артем Туров, входящий в состав комитета по делам СНГ, заявил, что Россия не намерена вводить усиленные санкции против Украины, так как из-за таких мер пострадает население Незалежной.