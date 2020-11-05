В Раде выступили за выход Украины из антимонопольного договора СНГ

В Незалежной уверены, что таким образом смогут избежать экономического давления со стороны Москвы

Большинство депутатов Верховной рады проголосовали за выход Украины из договора по антимонопольной политике, принятого членами СНГ в 2000 году. Об этом стало известно сегодня, 5 ноября.

Согласно приведенным данным, на основе этого договора участники СНГ сотрудничали между собой, обмениваясь информацией при рассмотрении того или иного дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынках, а также анализируя состояние экономической конкуренции.

Отмечается, что в договоре содержатся определенные положения об обмене информацией. По мнению украинских парламентариев, члены СНГ могут завладеть некими данными, которые впоследствии будут использоваться для оказания давления на экономику Украины, передает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Артем Туров, входящий в состав комитета по делам СНГ, заявил, что Россия не намерена вводить усиленные санкции против Украины, так как из-за таких мер пострадает население Незалежной.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Выборы в США: американцы проголосовали за Трампа, но побеждает Байден

Оба претендента на кресло в Белом доме заявили о своей победе

Ради возвращения Курил: в Китае разгадали причину отставки японского премьера

Политик не оставил надежды изменить статус островов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей