Армянская сторона хочет, чтобы РФ санкциями наказала турок за их участие в конфликте

Примерно неделю назад премьер Армении Никол Пашинян попросил у президента России Владимира Путина срочных консультаций для определения помощи, которую Москва может оказать Еревану на фоне продолжающейся вооруженной эскалации в Нагорном Карабахе. До сих пор нет никаких новостей о соответствующих переговорах, поэтому эксперты строят догадки о том, что именно может предоставить РФ в сложившихся условиях.

Они предполагают, что в данном вопросе речь не идет о военном вмешательстве, пишет "Московский комсомолец". По мнению главы армянского филиала Института стран СНГ Александра Маркарова, Ереван надеется на ответную реакцию Москвы на действия Анкары в конфликте вокруг НКР. В частности, Армения хочет приобрести у РФ некоторые виды вооружения, а также получить полезную для Минобороны Республики информацию.

"Помимо этого, Москва может поддержать Ереван при помощи учений в Каспийском море, ударами по террористам в Сирии, можно ввести санкции против Турции и Азербайджана", – считает Маркаров.

Между тем, ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов напомнил, что, согласно договорам между Россией и Арменией, вооруженную помощь Москва может оказать Еревану лишь в том случае, если война будет напрямую угрожать территориальной целостности союзного государства.

"Все будет упираться в интерпретацию и в подтверждение факта прямого нападения", – подчеркнул он и добавил, что пока таких данных из зоны конфликта не поступало.

Муханов также считает, что Ереван нуждается в вооружении. Эксперт отметил, что армяне уже давно не закупают у РФ оружие по рыночным ценам, а только в кредит. Он указал на тот факт, что власти Республики не были готовы к нынешней войне за Карабах, у них нет четкого плана по выходу из ситуации. Все действия Армении похожи на пожарного, который оказался перед горящим домом, констатировал эксперт.

Ранее сегодня Минобороны Азербайджана обнародовало видео, на котором изображена военная техника, подбитая и захваченная у противника в боях за Арцах. Где именно проводились съемки, не указывается.

Напомним, 3 ноября в интернете появились видеокадры уничтожения боевой техники сторон конфликта.

