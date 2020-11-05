Рига заявляет, что журналисты позволили гостю сделать антигосударственные высказывания

Совет Латвии по электронным СМИ принял решение о вынесении штрафа в отношении местной радиостанции Baltkom из-за эфира с Владимиром Жириновским. Ведомство не стало называть причину такой меры, ограничившись заявлением о том, что слова российского политика несут угрозу безопасности Латвии, а также не соответствуют исторической действительности.

В выпуске от 8 июля глава фракции ЛДПР заявил о том, что легитимность выхода прибалтийского государства из состава СССР в 1920 году стоит под большим вопросом. Также политик сообщил о мифе "оккупации" страны Советской Россией, о чем сообщили в совете.

В ведомстве пояснили, что интернет-СМИ, в соответствии с латвийским законодательством, обязано обеспечить плюрализм мнений. Представитель издания при этом должен отреагировать на заявления приглашенного гостя, если в них содержится антигосударственный настрой, передает "Спутник Латвия".

Латвийский политолог Кристиан Розенвалдс довольно эмоционально отреагировал на решение регулятора. В своем заявлении в "Фейсбуке" он сообщил, что в таком случае свобода слова в Латвии сводится лишь к тому, что каждый журналист обязан высказывать единственно правильное мнение.

Решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовать радио Baltkom является ошибочным, близоруким и... Опубликовано Vjačeslavs Dombrovskis - Вячеслав Домбровский Четверг, 5 ноября 2020 г.

Сумма штрафа составила 8 тысяч евро.

Не так давно советник президента США Скотт Атлас публично извинился за интервью телеканалу RT, заявив о том, что стал жертвой обмана.