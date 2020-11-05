Трамп требует остановки подсчета: последняя информация о выборах в США

Трамп требует остановки подсчета: последняя информация о выборах в США
Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Республиканцы не сомневаются в мошенничестве своих оппонентов

В Соединенных Штатах продолжаются выборы президента. В некоторых субъектах команда Трампа решила опротестовать итоги голосования, республиканцы удерживают лидерство в Мичигане и Висконсине. Основные новости – в материале "Утро.ру".

Расклад сил

Дональд Трамп удерживает лидерство в штатах Джорджия (49.57% против 49,2% у Джо Байдена), Пенсильвании (50,49% против 48,36 процента), а также Северной Каролине (50,09% против 48,69 процента).

Команда Байдена собрала большую часть поддержки в Неваде – 49,33 процента против 48,69 Трампа. Также демократы обошли республиканцев в Мичигане и Висконсине, сообщает RT.

Истерика Трампа

Действующий президент США потребовал пересмотра итогов голосования во всех штатах, которые остались за его оппонентом. На своей странице в "Твиттер" американский лидер заявил, что столкнулся с мошенничеством со стороны демократов. Трамп также требует остановки подсчета набранных голосов.

При этом глава Соединенных Штатов уверен, что демократы совершили ряд незаконных манипуляций с голосами в Пенсильвании, где, по его словам, республиканцы одержали "большую и законную" победу. В столице штата Филадельфии уже приостановили подсчет голосов, сообщалось в эфире NBC News. Позже стало известно, что Верховный суд штата отменил это решение. 

Ответ Байдена

В штабе демократов же заявляют, что победа их кандидата "неминуема". Реакция демократов же является "отчаянной", передает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, американские выборы состоялись 3 ноября. В них принимают участие Дональд Трамп, действующий президент Штатов, и его оппонент от демократической партии Джо Байден.

Егор МАЛКОВ

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