МВФ заставит Украину вернуть кредиты

МВФ заставит Украину вернуть кредиты
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Чехарда вокруг Конституционного суда может больно ударить по экономике страны

Над Незалежной нависла новая беда – Международный валютный фонд может потребовать от Киева досрочно вернуть кредиты из-за сложившейся ситуации вокруг Конституционного суда, отменившего ряд антикоррупционных реформ. С таким предупреждением выступил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды", – сказал министр в интервью изданию "Минфин".

Он отметил, что власти Украины выполнили четыре из десяти пунктов программы с фонда, в частности, были сокращены неработающие кредиты, запущен рынок газа для частных потребителей, реформирована таможня и налоговая служба, усовершенствован устав "Нафтогаза", внесены изменения в положения, которым регулировались зарплаты наблюдательных советов и правлений госкомпаний.

Напомним, конституционный кризис в Незалежной начался после того, как 27 октября КСУ признал нарушающей главный закон страны норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Это решение раскритиковал президент Владимир Зеленский, увидевший в нем угрозу нацбезопасности. Он срочно созвал заседание СНБО 27 октября, после которого внес в Верховную раду законопроект законопроект о прекращении полномочий судей КСУ, признании решения о декларировании ничтожным без правовых последствий.

Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что данный шаг пана Зеленского имеет все признаки госпереворота.

Накануне 226 депутатов парламента, представляющих фракции "Слуга народа", "Голос" и "Евросолидарность", призвали судей КСУ, принявших спорное решение, добровольно уйти в отставку. Если они откажутся это сделать, пан Зеленский просит Раду поддержать его законопроект о роспуске Конституционного суда.

К вечеру 5 ноября стало известно о том, что работа КСУ приостановлена, поскольку четыре судьи, не принимавших спорного решения, отказались участвовать в пленарных заседаниях. Депутат от пропрезидентской "СН" Ольга Совгиря требует от них объяснений своего демарша.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Эксперт: Байден пойдет на самые жестокие санкции против России

Демократ может парализовать значительную часть финансовой системы РФ

Ради возвращения Курил: в Китае разгадали причину отставки японского премьера

Политик не оставил надежды изменить статус островов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей