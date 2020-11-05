Без шансов: Россия откажется от "нефтяной сделки" с Белоруссией на условиях Лукашенко

Без шансов: Россия откажется от "нефтяной сделки" с Белоруссией на условиях Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремль не станет устраивать для Батьки "аттракцион щедрости"

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о продаже Минску нефтяного месторождения, озвученное в ходе диалога с Владимиром Путиным, довольно проблематично: даже ведущие российские корпорации не имеют в своей собственности недр, так как они в соответствии с законодательством РФ находятся в собственности государства и не подлежат ни продаже, ни покупке, заявил руководитель ФНЭБ Константин Симонов.

Эксперт уточнил, что корпорации могут лишь получить временную лицензию на добычу нефти – не более того. В соглашении содержатся весьма исчерпывающие и конкретные требования. Государственный закон "О недрах" не предусматривает немыслимой возможности владения российскими недрами другой страной.

Специалист добавил, что не представляет для Минска возможности получить проект по добыче 2-3 миллионов тонн нефти за год. Столь "сладкие куски" никогда не дадут сторонним компаниями. А все хорошие месторождения уже давно разобраны. Кроме того, закон предусматривает ограничения для иностранцев, которые владеют долями в проектах по нефтедобыче на территории РФ. Поэтому максимум, на что могут рассчитывать организации из других стран – это партнерство, сообщает "Взгляд",

Симонов уверен, что у Белоруссии вряд ли найдутся средства на такие инвестиции. Минск не располагает ни технологиями, ни ресурсами. Вполне вероятно, что Лукашенко рассчитывает не только на само месторождение, но и на очередной кредит для его разработки с российскими подрядчиками в подарок.

"Это было бы аттракционом невиданной щедрости. Если у них будут и особые налоговые условия, вспыхнет скандал. Думаю, Москва на такое не пойдет", - говорит Симонов.

Известно, что в настоящее время от Кремля не поступало никаких официальных комментариев, несмотря на согласие Путина. 

Егор МАЛКОВ

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