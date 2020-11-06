Киев раскрыл планы по войне с Россией из-за воды в Крыму

Киев раскрыл планы по войне с Россией из-за воды в Крыму
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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На Украине сделали громкое заявление

Незалежная не собирается воевать с Россией из-за подачи воды в Крым. В этом убежден руководитель офиса президента Владимира Зеленского.

Андрей Ермак сказал, что все разговоры о вооруженном конфликте между Москвой и Киевом по такому поводу – не более чем способ воздействия на сознание людей с определенной целью. Между тем жители полуострова не испытывают недостатка воды, добавил чиновник в интервью телеканалу "1+1".

Высказался глава офиса президента Незалежной и по одному из самых больных вопросов в отношениях двух стран. Он твердо заявил, что пройдет время, и Крым снова будет украинским, но точной даты, когда это случится, не назвал, передает "Общественная служба новостей".

В конце октября Минобороны РФ сообщало, как продвигается строительство объектов для снабжения крымчан пресной водой, напоминает RT. Благодаря тому, что на реализацию проекта были отправлены мощные силы военных дела идут с опережением ранее утвержденного графика.

Ранее стало известно, что правительство России подготовило комплексный план по водоснабжению полуострова. В нем прописаны строительство и модернизация водопроводных сетей, канализационно-очистных сооружений, а также разведка запасов подземных вод и бурение скважин в Крыму.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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Да вернули уже Крым. Еще Херсон, Одессу, Киев и Днепропетровск для комплекта положено вернуть.
СТОП вранью кастрюлеголовых!!!! Крым не ваш, Донбасс еще ваш, Белорусия не ваша!
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СТОП российской оккупации ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс 5 ноября встретилась в Херсоне с крымскотатарскими активистами и переселенцами из Крыма, чтобы «узнать о влиянии незаконной оккупации на жизнь людей». Она призвала Россию прекратить репрессии на аннексированном полуострове «и вернуть Крым Украине».
Среди нарушений – разлучение семей, принуждение граждан Украины к получению гражданства России или угроза депортации с родной земли, а также нарушения прав человека, такие как политически мотивированные задержания и преследования этнических и религиозных групп, в частности, крымских татар.
Англичане двуличные твари. Пусть Фолкленды вернут для начала, а потом уже могут вякать кто и что кому должен....
Сибиряк.
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Обойдемся и без щедрот от хохлов. .
СТОП российской оккупации ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
Ответить
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс 5 ноября встретилась в Херсоне с крымскотатарскими активистами и переселенцами из Крыма, чтобы «узнать о влиянии незаконной оккупации на жизнь людей». Она призвала Россию прекратить репрессии на аннексированном полуострове «и вернуть Крым Украине».
Среди нарушений – разлучение семей, принуждение граждан Украины к получению гражданства России или угроза депортации с родной земли, а также нарушения прав человека, такие как политически мотивированные задержания и преследования этнических и религиозных групп, в частности, крымских татар.
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