В США нашли почти 2 миллиона "мертвых душ" во время выборов

Это ставит под сомнение чистоту голосования

Судебные наблюдатели в США решили проверить данные демографической статистики в штатах, а именно – сколько человек могут голосовать на текущих выборах в стране, – с количеством зарегистрированных бюллетеней. В результате проверки вскрылись факты, которые ставят под сомнение чистоту выборов.

Оказалось, что в 353 округах 29 штатов регистрацию прошли на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем реальных жителей, обладающих правом голоса, указано на сайте Judicial Watch. Самое массовое нарушение выявили в Техасе, где на одного человека приходилось почти по две бюллетени.

По словам наблюдателей, такая неразбериха возникла из-за слепой рассылки бланков для голосования и заявок на занесение в список регистрации по почте, пишет URA.RU.