Холодная война России и США при Байдене перейдет в интенсивную фазу - сенатор

Холодная война России и США при Байдене перейдет в интенсивную фазу - сенатор
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Новый американский президент вернет отношения двух стран в русло политики Обамы

При Джо Байдене в кресле президента США российско-американские отношения перейдут в фазу интенсивной холодной войны с угрозой применения ядерного оружия. Такой прогноз дал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Будучи вице-президентом США при Бараке Обаме, Байден активно поддерживал его политику санкций против России. Поэтому, вернувшись в Белый дом, он вернет и курс на максимальную изоляцию Москвы.

"Его резкие слова о России – не заигрывание с электоратом, а точка зрения",

– убежден Пушков. Единственный компромисс, которого можно ожидать от Байдена, – это продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Этот документ в свое время подписал Обама, и Байден может сохранить это "наследие демократов".

В остальном хорошего для России можно не ждать. В особенности из-за того, что Америка утрачивает позиции в мире, но ее политики не хотят с этим мириться. И тут в дело могут пустить оружие:

"Искушение воспользоваться военным превосходством, чтобы подтвердить свой статус первой державы мира. Это чревато военными конфликтами, а в худшем варианте – ядерной войной",

приводит "Вечерняя Москва" мнение сенатора. Он допустил, что при Байдене США начнут более интенсивно снабжать оружием Украину. В НАТО они ее вряд ли введут, поскольку Франция и ФРГ выступают против, но усилить двустороннее сотрудничество по военной линии им никто не помешает. Это означает нагнетание напряженности между Москвой и Киевом.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Победитель до сих пор не известен. По количеству набранных голосов лидирует Байден, но Трамп оспаривает результаты по некоторым штатам.

Ранее эксперты назвали позитивные для России перемены в международных отношениях после победы Байдена. 

Николай ВИКТОРОВ

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