Выборы в этом штате могут обеспечить кандидата необходимым количеством голосов

Джо Байден вырывается вперед в ключевом штате США в выборах президента. По последним данным в процентном соотношении у двух кандидатов одинаковое количество голосов в Джорджии – 49,4%, однако Байден оторвался примерно на тысячу голосов.

В случае, если Джо Байден одержит победу в этом штате, он наберет необходимые для избрания на должность президента США 270 голосов выборщиков, пишет РИА "Новости".

Дональд Трамп, в свою очередь, подал иск в суд Джорджии с требованием соблюдать закон при подсчете голосов и хранении бюллетеней.