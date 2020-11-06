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Джо Байден вырывается вперед в ключевом штате США в выборах президента. По последним данным в процентном соотношении у двух кандидатов одинаковое количество голосов в Джорджии – 49,4%, однако Байден оторвался примерно на тысячу голосов.
В случае, если Джо Байден одержит победу в этом штате, он наберет необходимые для избрания на должность президента США 270 голосов выборщиков, пишет РИА "Новости".
Дональд Трамп, в свою очередь, подал иск в суд Джорджии с требованием соблюдать закон при подсчете голосов и хранении бюллетеней.
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