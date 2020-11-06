Победа близка: Байден перехватил первенство в Джорджии

Выборы в этом штате могут обеспечить кандидата необходимым количеством голосов

Джо Байден вырывается вперед в ключевом штате США в выборах президента. По последним данным в процентном соотношении у двух кандидатов одинаковое количество голосов в Джорджии – 49,4%, однако Байден оторвался примерно на тысячу голосов. 

В случае, если Джо Байден одержит победу в этом штате, он наберет необходимые для избрания на должность президента США 270 голосов выборщиков, пишет РИА "Новости".

Дональд Трамп, в свою очередь, подал иск в суд Джорджии с требованием соблюдать закон при подсчете голосов и хранении бюллетеней. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Лондон поставят перед ответом за дело Скрипалей

Обвинения в адрес России до сих пор не подкрепили никакими доказательствами

В МВД заявили о провокации с делом Навального

В ведомстве отметили, что врачи обнаружили у оппозиционера обострение панкреатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1114 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей